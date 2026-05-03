Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что украинское командование использует бывших боевиков вооруженного формирования «Смерч» из Киевской области для казней собственных военнослужащих и террора против мирного населения Сумской области. По данным силовиков, эти люди в настоящее время служат в 101-й бригаде территориальной обороны ВСУ и действуют южнее села Сопычь. Информация была получена в том числе из некрологов уничтоженных украинских националистов, которые подтвердили присутствие в этом районе группировок боевиков с опытом так называемой антитеррористической операции в Донбассе.