ТАСС: под Сумы перебросили карательный отряд ВСУ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Карательный отряд ВСУ, ранее состоявший в формировании «Смерч», переброшен в Сумскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Силовики отметили, что группы боевиков с опытом так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе (АТО) действуют южнее села Сопычь в составе 101-й отдельной бригады теробороны. Ранее они состояли в вооруженном формировании «Смерч» (Киевская область).
«В зоне боевых действий зачастую они используются командованием подразделений ВСУ для казней собственных военнослужащих, а также как карательные отряды против гражданского населения», — отметил собеседник агентства.