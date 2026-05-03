В Томской области из-за крупного пожара пострадали 16 домов

В селе Новоильинка Томской области спасатели ликвидировали открытое горение крупного пожара, в результате которого различные повреждения получили шестнадцать домов.
Об этом сообщает губернатор региона Владимир Мазур со ссылкой на Главное управление МЧС России по Томской области.
Возгорание на общей площади порядка 2,5 тыс. кв. м на фоне ветра было локализовано.
Огонь затронул шестнадцать зданий, пять из которых оказались нежилыми. Информация о возможных пострадавших в результате инцидента не поступала.
