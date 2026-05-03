Удешевлённая «Адская стрела»: на Украине применили гибридный ЗРК на прицепе

Появление STASH на поле боя свидетельствует о продолжении поставок и тестировании западными производителями новых образцов вооружений в условиях реальных боевых действий. Использование буксируемой схемы вместо самоходного шасси, вероятно, направлено на снижение стоимости производства комплекса при сохранении его боевых возможностей. Аналитики обращают внимание на то, что связка американских ракет Hellfire с израильским радаром делает эту систему гибридным решением, способным эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами, на что указывает сам тип вооружения.