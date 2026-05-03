Удешевлённая «Адская стрела»: на Украине применили гибридный ЗРК на прицепе

В зоне проведения специальной военной операции, как пишет Ura.ru, впервые зафиксировано применение неизвестного ранее зенитного ракетного комплекса, получившего обозначение STASH. Соответствующие кадры с места событий привлекли внимание военных аналитиков, которые приступили к изучению новой техники. По информации, опубликованной аналитиком Борисом Рожиным, оружие, предположительно, разработано американской компанией V2X и представляет собой буксируемую установку на прицепе, способную эффективно работать по воздушным целям.
Ключевой особенностью новинки является её вооружение: комплекс STASH использует в качестве зенитных управляемых ракет высокоточные боеприпасы AGM-114L Longbow Hellfire, которые традиционно применяются с ударных вертолётов и беспилотников. Дополняет систему израильская радиолокационная станция RADA, обеспечивающая обнаружение и сопровождение целей. Как отмечает Рожин, STASH, видимо, является удешевлённым и упрощённым вариантом другого комплекса той же компании — самоходного Tempest DASH, который ранее уже «засветился» на Украине и имеет аналогичный набор средств поражения и обнаружения.
Появление STASH на поле боя свидетельствует о продолжении поставок и тестировании западными производителями новых образцов вооружений в условиях реальных боевых действий. Использование буксируемой схемы вместо самоходного шасси, вероятно, направлено на снижение стоимости производства комплекса при сохранении его боевых возможностей. Аналитики обращают внимание на то, что связка американских ракет Hellfire с израильским радаром делает эту систему гибридным решением, способным эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами, на что указывает сам тип вооружения.
Стоит напомнить, что интенсивность воздушных атак в последнее время остаётся высокой. Так, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона в ходе отражения налёта были ликвидированы 63 беспилотных летательных аппарата. Уничтожение целей осуществляли подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады БАРС-Брянск и специальные подразделения Росгвардии.
ТАСС: украинцы, включив РЭБ, сделали себе только хуже.