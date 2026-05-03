В Финляндии пройдут мероприятия ко Дню Победы, заявили в посольстве

«В контексте предстоящей 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Финляндии намечено проведение целого ряда торжественных мероприятий на местах наших воинских захоронений (всего — 17)», — сообщили в дипмиссии.
Как отметили в посольстве, центральным мероприятием станет традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам в Ханко. Девятого мая в посольстве также состоится торжественный прием по случаю Дня Победы.
«Приглашения на мероприятие получили ветераны и представители организаций соотечественников, дипломаты дружественных государств, а также активисты финских общественных объединений, выступающих за поддержание конструктивных отношений с Россией. Ожидаем более четырехсот гостей», — добавили в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что посольство уведомило компетентные власти Финляндии о предстоящих памятных мероприятиях.
«Каких-либо возражений с их стороны не поступало. Поддерживаем контакт с правоохранительными органами. Ранее взаимодействие с полицией по данным вопросам проходило исключительно в конструктивном ключе», — рассказали в дипмиссии.
В посольстве отметили, что в последнее время случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений в Финляндии не фиксировалось.