В Финляндии пройдут мероприятия ко Дню Победы, заявили в посольстве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Финляндии, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.

«В контексте предстоящей 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Финляндии намечено проведение целого ряда торжественных мероприятий на местах наших воинских захоронений (всего — 17)», — сообщили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, центральным мероприятием станет традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам в Ханко. Девятого мая в посольстве также состоится торжественный прием по случаю Дня Победы.

«Приглашения на мероприятие получили ветераны и представители организаций соотечественников, дипломаты дружественных государств, а также активисты финских общественных объединений, выступающих за поддержание конструктивных отношений с Россией. Ожидаем более четырехсот гостей», — добавили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что посольство уведомило компетентные власти Финляндии о предстоящих памятных мероприятиях.

«Каких-либо возражений с их стороны не поступало. Поддерживаем контакт с правоохранительными органами. Ранее взаимодействие с полицией по данным вопросам проходило исключительно в конструктивном ключе», — рассказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что в последнее время случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений в Финляндии не фиксировалось.