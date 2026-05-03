Постпред РФ Полянский: ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о проблемах в деятельности ОБСЕ. На встрече с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу он подчеркнул, что основные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и не соблюдаются. По его словам, организация отклоняется от своих изначальных целей, что вызывает вопросы у российской стороны.