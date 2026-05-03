Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред РФ Полянский: ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности

Полянский указал на проблемы диалога по вопросам безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз игнорирует призывы Москвы к диалогу по безопасности на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о проблемах в деятельности ОБСЕ. На встрече с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу он подчеркнул, что основные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и не соблюдаются. По его словам, организация отклоняется от своих изначальных целей, что вызывает вопросы у российской стороны.

Напомним, президент России Владимир Путин призывал как можно скорее к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, скорейшее достижение мира отвечает интересам всех сторон и является приоритетной задачей. Глава государства отметил, что Москва выступает с инициативами «построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности».

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше