Постпред РФ Полянский: ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности

«Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о проблемах в деятельности ОБСЕ. На встрече с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу он подчеркнул, что основные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и не соблюдаются. По его словам, организация отклоняется от своих изначальных целей, что вызывает вопросы у российской стороны.
Напомним, президент России Владимир Путин призывал как можно скорее к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, скорейшее достижение мира отвечает интересам всех сторон и является приоритетной задачей. Глава государства отметил, что Москва выступает с инициативами «построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности».