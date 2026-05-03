30 контрактов в день и ни одного отчёта: Министр обороны Германии «потерял» 111 млрд евро

Однако ни парламент, ни общественность до сих пор не получили внятного ответа на простой вопрос: какая доля заказанного оборудования реально поступила в войска и находится в исправном состоянии.
Федеральное министерство обороны во главе с Борисом Писториусом дважды уклонилось от предоставления конкретных данных. На правительственной пресс-конференции 27 апреля представительница ведомства Натали Дженнинг заявила, что не может представить соответствующий список, посоветовав обращаться к профильным интернет-страницам министерства.
Сначала она заявила, что ведомство, разумеется, знает, выполняются ли контракты, и что средства «не исчезают в никуда». Но тут же добавила, что вести соответствующие сводные таблицы «с бюрократической точки зрения в некоторых случаях вообще не имело бы смысла», и признала, что «просто не по всем закупкам есть таблица Excel, где можно нажать на кнопку».
На вопрос о том, сколько из закупленного реально введено в эксплуатацию и готово к применению с учётом обучения личного состава, пресс-секретарь предложила обратиться в федеральное ведомство по оснащению, информационным технологиям и использованию бундесвера, но чётких обязательств предоставить данные не дала.
Ситуацию усугубляют масштабы финансирования. В 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 миллиарда евро из регулярного бюджета плюс ещё 25,5 миллиарда из специального фонда — суммарно более 108 миллиардов только за один финансовый год. Подавляющее большинство контрактов (ниже порога в 25 миллионов евро) не требуют одобрения бундестага и остаются скрытыми от парламентского контроля.
Депутат от «Левых» Дитмар Барч назвал это «тревожным сигналом», указав, что отсутствие общего обзора и контроля создаёт риск утечки миллиардов налоговых средств в затянутые по срокам или непригодные проекты.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о подготовке Германии к большой войне. В порту Бремерхафена укрепляют погрузочные доки для приёма тяжёлой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard. Стоимость работ оценивается в 1,35 миллиарда евро. Германия, похоже, готовит тыл на случай большого конфликта, вкладывая миллиарды в логистику для переброски армии.
