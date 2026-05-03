Азаров: Запад терпит хамство Зеленского, так как он им нужен

Экс-премьер обратил внимание, что за оскорбительной, по его словам, реакцией Зеленского не следует никаких реальных последствий. В качестве доказательства своей позиции Азаров напомнил, что Соединённые Штаты не реагируют сокращением поставок вооружений или свёртыванием сотрудничества, даже когда сталкиваются с грубостью. Аналогичная ситуация, по словам Азарова, наблюдается и в отношениях с другими государствами. Он привёл конкретный пример с Израилем, к которому Зеленский, как отметил бывший премьер, позволил себе хамское обращение, однако и это не повлекло за собой видимых санкций или разрыва связей.