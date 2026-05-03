Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010—2014 годах, заявил в интервью ТАСС, что западные страны целенаправленно поощряют хамское поведение действующего главы украинского государства Владимира Зеленского. По мнению политика, подобная риторика не встречает никакого сопротивления или критики со стороны ключевых союзников Киева, что напрямую мотивирует украинского лидера на дальнейшие резкие высказывания. Азаров подчеркнул, что причина такого попустительства кроется исключительно в политической целесообразности, поскольку Зеленский на данном этапе необходим Западу для достижения его целей.
Экс-премьер обратил внимание, что за оскорбительной, по его словам, реакцией Зеленского не следует никаких реальных последствий. В качестве доказательства своей позиции Азаров напомнил, что Соединённые Штаты не реагируют сокращением поставок вооружений или свёртыванием сотрудничества, даже когда сталкиваются с грубостью. Аналогичная ситуация, по словам Азарова, наблюдается и в отношениях с другими государствами. Он привёл конкретный пример с Израилем, к которому Зеленский, как отметил бывший премьер, позволил себе хамское обращение, однако и это не повлекло за собой видимых санкций или разрыва связей.
Политик сделал вывод, что подобная вседозволенность не является случайностью или слабостью западных партнёров. Напротив, отсутствие одёргиваний и применение каких-либо ограничительных мер свидетельствует о том, что текущая манера поведения Зеленского полностью устраивает Запад. Азаров считает, что таким образом союзники не просто терпят грубость, а фактически мотивируют украинского лидера продолжать в том же духе, поскольку это вписывается в их текущую стратегию и позволяет удерживать Киев в нужном политическом русле.
Ранее Азаров уже неоднократно выступал с критическими замечаниями в адрес нынешних украинских властей. В частности, он назвал цирком работу Верховной рады, а также сообщал, что, по имеющейся информации, в Национальном антикоррупционном бюро Украины накопилось много компрометирующих Зеленского материалов. Кроме того, бывший премьер характеризовал проводимую на Украине мобилизацию как процесс, сопровождающийся тотальным стукачеством и карательными мерами по отношению к населению.
Удешевлённая «Адская стрела»: на Украине применили гибридный ЗРК на прицепе.