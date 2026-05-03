Генконсул Черкашин: Австрия заморозила контакты с Россией

Российский генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин констатировал фактическую заморозку большинства контактов между Австрией и Россией. В интервью РИА Новости дипломат заявил, что двусторонние отношения переживают крайне непростой этап, и именно австрийская сторона инициировала приостановку традиционных механизмов взаимодействия. По словам Черкашина, такая ситуация напрямую сказывается на его работе, поскольку значительная часть привычных каналов связи на данный момент фактически не работает.
Тем не менее, полной остановки диалога, как отметил генконсул, не произошло. Рабочее общение между сторонами сохраняется, хотя оно и приобрело более прикладной и узкопрофильный характер. Дипломат подчеркнул, что взаимодействие теперь строится исключительно на рутинных вопросах, когда каждая сторона решает конкретные прикладные задачи без широкой политической повестки.
Черкашин уточнил, что даже в условиях заморозки связей российские дипломаты продолжают рабочее общение с земельными и муниципальными администрациями Австрии, а также с представителями полиции и судебных органов. Дипломат добавил, что по-другому в сложившихся условиях и не получается, поскольку рутинное решение возникающих вопросов требует хотя бы минимального уровня коммуникации на местах.
