Над Россией сбили 334 украинских дрона. Военная операция, день 1530-й

Силы ПВО сбили 334 беспилотника за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Количество сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 59, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. 143 дрона перехватили над территорией Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. Также БПЛА уничтожили над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территорией московского региона и Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:24 ~Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области, пострадали двое взрослых и ребенок~, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

9:16 ❗Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил об отражении массированной атаки БПЛА на регион, ключевой целью которой стал порт Приморск. Сбито более 60 вражеских беспилотников, из-за атаки возникло возгорание, последствия которого уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

8:51 Диверсионные группы ВСУ предпринимают одиночные попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области, но российские военные пресекают эти попытки, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

8:30 Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью в течение ночи, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:19 ~143 дрона перехватили ночью над Брянской областью~, написал в Telegram глава региона Александр Богомаз.

8:15 Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 59, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

8:10 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России.

БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территорией московского региона и Крымом.

8:00 Сегодня 1530-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

