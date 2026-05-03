Над Россией сбили 334 украинских дрона. Военная операция, день 1530-й

9:24 ~Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области, пострадали двое взрослых и ребенок~, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
9:16 ❗Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил об отражении массированной атаки БПЛА на регион, ключевой целью которой стал порт Приморск. Сбито более 60 вражеских беспилотников, из-за атаки возникло возгорание, последствия которого уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
8:51 Диверсионные группы ВСУ предпринимают одиночные попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области, но российские военные пресекают эти попытки, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
8:30 Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью в течение ночи, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
8:19 ~143 дрона перехватили ночью над Брянской областью~, написал в Telegram глава региона Александр Богомаз.
8:15 Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 59, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
8:10 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России.
БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территорией московского региона и Крымом.
8:00 Сегодня 1530-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.