INSA: работа правительства Мерца не устраивает троих из четырёх немцев

Всего через год после вступления в должность канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как сообщает ТАСС, столкнулся с беспрецедентным уровнем народного недовольства. Согласно опросу, проведённому социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, работу главы правительства не одобряет 71% респондентов, и лишь 19% находят её удовлетворительной. Показатели нынешнего канцлера оказались значительно хуже, чем у его предшественника Олафа Шольца: в декабре 2022 года, спустя двенадцать месяцев после назначения, Шольца критиковали 58% немцев, а довольны были 32%. Даже в стане соратников по партии ситуация для Мерца складывается тревожно — среди избирателей блока ХДС/ХСС недовольных канцлером насчитывается 46% против 45% довольных.