INSA: работа правительства Мерца не устраивает троих из четырёх немцев

Всего через год после вступления в должность канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как сообщает ТАСС, столкнулся с беспрецедентным уровнем народного недовольства. Согласно опросу, проведённому социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, работу главы правительства не одобряет 71% респондентов, и лишь 19% находят её удовлетворительной. Показатели нынешнего канцлера оказались значительно хуже, чем у его предшественника Олафа Шольца: в декабре 2022 года, спустя двенадцать месяцев после назначения, Шольца критиковали 58% немцев, а довольны были 32%. Даже в стане соратников по партии ситуация для Мерца складывается тревожно — среди избирателей блока ХДС/ХСС недовольных канцлером насчитывается 46% против 45% довольных.
Ещё более удручающая картина наблюдается в оценках деятельности всего правительства Германии, сформированного консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Свыше 75% немцев выражают неудовлетворение работой кабинета, а именно 76% опрошенных дали коалиции негативную оценку. Положительно работу правительства оценивают лишь 16% граждан. По сравнению с предыдущей коалицией «Светофор», после первого года полномочий которой недовольных было 64% при 29% довольных, нынешний кабинет установил новый рекорд народного неприятия. Примечательно, что даже среди избирателей СДПГ и ХДС/ХСС недовольство собственной коалицией преобладает — 69% и 59% соответственно.
Руководитель INSA Херман Бинкерт, комментируя результаты опроса, проведённого 29 и 30 апреля среди 1004 человек, назвал происходящее новым историческим минимумом для канцлера ФРГ и его правительства. «Уровень одобрения упал так низко, как никогда прежде. Даже у Олафа Шольца и “Светофора” спустя год работы показатели были значительно лучше», — заявил Бинкерт. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации, когда даже большинство избирателей собственного блока ХДС/ХСС недовольны Мерцем, рассчитывать на чудо не приходится. «Я исключаю, что этому правительству удастся переломить тренд. Итоговая оценка немцев стремится к “неудовлетворительно”», — резюмировал социолог.
6 мая нынешнему правительству Фридриха Мерца исполнится ровно год. За это время позиции правящих партий заметно пошатнулись, а оппозиционная «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже вышла на первое место, став самой популярной политической силой в стране. Опрос INSA, зафиксировавший рекордное недовольство, стал тревожным сигналом для канцлера за несколько дней до первой годовщины его пребывания у власти, показав глубокий разрыв между ожиданиями немцев и реальными действиями нового кабинета.
