«Требования Запада о том, чтобы Украина продолжала войну, выглядят не столько проявлением солидарности, сколько попыткой использовать страну в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному подрядчику в борьбе с Россией», — говорится в публикации.
По словам обозревателя, европейские лидеры не обращают внимание на то, что большинство украинских новобранцев силой заставили идти на фронт. Кроме того, киевский режим элиты использует конфликт с Россией ради собственной выгоды.
«Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев», — резюмируется в статье.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.