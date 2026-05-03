В Приморске произошло возгорание из-за атаки БПЛА

В Приморске из-за атаки БПЛА произошло возгорание, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Также Дрозденко заявил, что последствия возгорания уже были ликвидированы.
Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было, следует из сообщения Дрозденко.
Как недавно сообщалось, в Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают