Генконсул Черкашин заявил о недружественном отношении к россиянам в Австрии. По его словам, власти Австрии фактически приостановили большую часть двусторонних контактов с Россией. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Дипломат отметил, что отношения между странами переживают сложный период. «Австрийская сторона фактически заморозила все контакты… что, безусловно, не лучшим образом сказывается на нашей деятельности», — сказал он.
Черкашин отметил, что диалог полностью не прекращен. По его словам, взаимодействие сохраняется на рабочем уровне и стало более прикладным. Российская сторона продолжает контактировать с региональными и муниципальными властями, а также с полицией и судебными органами.
Кроме того, дипломат отметил, что российские граждане в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. Он сообщил о случаях недружественного отношения к российским общественным организациям за последнее десятилетие. По его словам, это происходит по инициативе Брюсселя, а не местных жителей.
