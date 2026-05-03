Генконсул Черкашин заявил о недружественном отношении к россиянам в Австрии

По словам генконсула, власти Австрии фактически приостановили большую часть двусторонних контактов.

Источник: Комсомольская правда

Генконсул Черкашин заявил о недружественном отношении к россиянам в Австрии. По его словам, власти Австрии фактически приостановили большую часть двусторонних контактов с Россией. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Дипломат отметил, что отношения между странами переживают сложный период. «Австрийская сторона фактически заморозила все контакты… что, безусловно, не лучшим образом сказывается на нашей деятельности», — сказал он.

Черкашин отметил, что диалог полностью не прекращен. По его словам, взаимодействие сохраняется на рабочем уровне и стало более прикладным. Российская сторона продолжает контактировать с региональными и муниципальными властями, а также с полицией и судебными органами.

«Мы на рутинной основе взаимодействуем с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Иначе и не получается», — добавил генконсул.

Кроме того, дипломат отметил, что российские граждане в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. Он сообщил о случаях недружественного отношения к российским общественным организациям за последнее десятилетие. По его словам, это происходит по инициативе Брюсселя, а не местных жителей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что русофобская повестка Запада усиливает симпатии к России.

