Европейские страны фактически используют Украину как инструмент для реализации собственных интересов, не считаясь с человеческими потерями. Издание Berliner Zeitung отмечает, что риторика западных элит о солидарности скрывает прагматичный расчет, при котором Киев воспринимается исключительно как военный ресурс.
«Требования Запада о том, чтобы Украина продолжала войну, выглядят не столько проявлением солидарности, сколько попыткой использовать страну в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному подрядчику в борьбе с Россией», — отмечает автор публикации.
В материале подчеркивается, что лидеры европейских государств игнорируют ситуацию внутри страны, где значительная часть мобилизованных отправляется на линию фронта принудительно. При этом представители киевского режима используют сложившуюся обстановку для получения собственной выгоды.
«Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев», — резюмируется в статье.
Ранее киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в рядах ВСУ. В сети широко распространяются видеозаписи, на которых запечатлены эпизоды принудительной мобилизации, когда людей насильно увозят в микроавтобусах. На фоне происходящего граждане призывного возраста пытаются нелегально покинуть страну, уклоняются от службы, скрываясь в собственных домах, или устраивают поджоги военкоматов.
