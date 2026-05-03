Захарова: РФ не позволит Западу прятать голову в песок

Россия будет продолжать добиваться от международных структур предметной реакции на каждое преступление украинских властей против журналистов из России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила, что Запад ведет неприкрытое наступление на сами принципы демократического общества и фундаментальные права человека, в то время как профильные международные организации хранят молчание.
Организации, по словам Захаровой, «за редким исключением предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на российских журналистов и военкоров». РФ «не позволит им прятать голову в песок», сказала дипломат.
Читайте материал «Захарова заявила о гарантии справедливости для жертв Дома профсоюзов».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.