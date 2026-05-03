Речь идет о масштабной инициативе, объявленной канцлером Олафом Шольцем в 2022 году в рамках политики «смены эпохи» (Zeitenwende). За четыре года, как отмечается, было заключено около 47 тыс. контрактов, что эквивалентно примерно 30 соглашениям ежедневно.
При этом ни парламент, ни общественность не получили 30 апреля ясного ответа о том, какая часть закупленной техники фактически поступила в войска и находится в боеготовом состоянии.
Подчеркивается, что столь масштабные расходы вызывают вопросы о прозрачности программы. Журналисты отмечают, что при значительном объеме финансирования конкретные результаты остаются неочевидными.
В министерстве обороны дважды отказались предоставить детализированные данные. На правительственной пресс-конференции представитель ведомства Натали Дженнинг рекомендовала обращаться к открытым источникам на официальных ресурсах министерства.
В ответ на парламентский запрос представителей партии «Левые» в ведомстве заявили, что централизованный учет затруднен из-за большого объема документации и может повлиять на сроки реализации оборонных проектов.
Агентство Reuters 22 апреля сообщило, что Германия представила новую военную стратегию, которая сохраняет целевой показатель в 260 тыс. военнослужащих и 200 тыс. резервистов в бундесвере. Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова в тот же день заявила, что европейские страны не стремятся к устойчивому миру в регионе ОБСЕ, а, напротив, готовятся к масштабному конфликту с Россией.
Газета Financial Times (FT) 16 апреля сообщила, что Евросоюз и НАТО испытывают разногласия по поводу того, кто из них будет контролировать военную политику Европы. По данным издания, ключевой аспект дебатов — какую роль должно играть американское оружие в перевооружении Европы, поскольку НАТО выступает против подхода ЕС «покупай европейское».