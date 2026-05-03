Захарова: Россия добьется реакции на убийства своих военкоров

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит требовать от международных институтов конкретной реакции на каждое преступление против отечественных представителей СМИ. По словам дипломата, бездействие профильных структур стало нормой, несмотря на их прямые обязанности.
«Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений», — отметила Мария Захарова.
Представитель министерства подчеркнула, что международные организации игнорируют ситуацию, в которой сотрудники медиа подвергаются атакам, хотя согласно нормам гуманитарного права они приравниваются к гражданскому населению.
«За редким исключением они предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на отечественных журналистов и военкоров, как правило ограничиваясь бессодержательными ремарками и пустословием. Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан», — заключила Захарова.