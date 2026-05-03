Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Заявление главы киевского режима о якобы подозрительной активности белорусских войск на границе вызвало волну критики и прогнозов о неминуемом поражении Украины в случае расширения конфликта.
«Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется! Прекрати бросать своих людей в мясорубку!» — написала пользователь @Xohi1260.
Другие авторы аккаунтов сошлись во мнении, что подобные провокационные шаги лишь приближают развязку для нынешнего руководства страны.
«Видимо, к концу лета Украина станет меньше», — отмечает @benzedrine76820.
Многие комментаторы призывают к прекращению боевых действий и требуют проведения выборов, связывая текущую политику Киева с неминуемой катастрофой.
«Прекрати войну! Заключи соглашение. Украине нужен мир и выборы! После скандала с Миндичем ты должен уйти!» — призывает @vilnaliudyna323.
Анализируя возможные последствия открытия нового направления, пользователи подчеркивают неспособность киевского режима вести боевые действия на два фронта.
«Война на два фронта станет катастрофой для Украины», — подчеркнул @angryoldfart990.
«Рад видеть, что режим Зеленского на последнем издыхании. Этот бардак скоро закончится. Или обострится и завершится уничтожением режима Зеленского и, к сожалению, Украины», — заключил @SinnettCam87346.
Ранее глава киевского режима уже озвучивал подобные обвинения в апреле, сопровождая их угрозами в адрес Минска и ссылками на события в Венесуэле, связанные с захватом президента Николаса Мадуро.
В течение 2025 года Государственный пограничный комитет Белоруссии фиксировал рост интенсивности инженерных работ со стороны Украины, включая создание опорных пунктов, фортификационных сооружений, а также регулярные провокации на границе.
