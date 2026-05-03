BZ: Украинцев сделали дешевой военной силой Европы в битве с Россией

К слову, на Украине хотят сократить квоту на бронь от мобилизации для работников критически важных предприятий — с нынешних 50% до 30%. Это нужно, чтобы восполнить нехватку людей в армии. Сейчас бронь имеют около 1,3 миллиона человек. Тех, кто работает в оборонной и энергетической сферах, трогать не планируют.