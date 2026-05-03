Глава РФПИ Дмитриев: ЕС и Британия игнорируют крупнейший энергетический кризис

Дмитриев не исключил, что бездействие европейских бюрократов «наконец-то разбудит» их.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократические структуры Евросоюза и Великобритании игнорируют крупнейший в истории энергетический кризис.

«Ярые климатические и зеленые активисты могут захотеть переключить внимание с мантры “глобальное потепление” на крупнейший в истории энергетический кризис — реальный и безотлагательный», — написал он в соцсети Х.

Дмитриев предположил, что такое бездействие европейских и британских бюрократов в этом вопросе сможет привести к серьезным последствиям и «наконец-то разбудит» их.

Ранее глава РФПИ заявил, что уже в мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им масштабные убытки. Политик призвал Европу перестать искать внешнего врага и пересмотреть свои решения в энергетике, так как они создают серьезные проблемы.

Газета Pais писала о подготовке Евросоюза к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке. Как сообщается, одной из мер в Европе рассматривают самое простое — ограничения потребления энергии.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше