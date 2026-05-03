Пожарные в Кашире ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Кашире Московской области, по заявлению, МЧС, было ликвидировано открытое горение, сообщает ТАСС.
В министерстве уточнили, что проводится проливка и разборка конструкций".
Как сообщалось, площадь возгорания достигала 7,5 тысячи квадратных метров. Пламя распространилось по крыше здания.
О пострадавших сведений не поступало. К ликвидации огня привлекли 61 человека и 19 единиц техники.
