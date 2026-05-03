Иран представил США план из 14 пунктов по окончанию войны

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил получение предложения Тегерана, но усомнился в том, что он ему понравится: «Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку ~они еще не заплатили достаточно высокую цену~ за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет».