МИД России обвинил ООН и ЮНЕСКО в замалчивании преступлений Киева

Россия намерена добиваться от международных организаций реакции на преступления против российских журналистов. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не позволим им прятать голову в песок и продолжим добиваться реакции на каждый факт преступления», — заявление Захарова опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, ситуация в сфере информации и коммуникаций в мире демонстрирует признаки деградации. Она отметила, что нарушения прав российских журналистов, по оценке Москвы, принимают различные формы — от давления и угроз до возбуждения уголовных дел.

Государства «коллективного Запада» насаждают тоталитарную цензуру, русофобию. При этом международные структуры — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ — закрывают глаза на убийства и нападения на отечественных журналистов, отделываясь пустословием.

В МИД РФ также указали, что профильные международные институты, по мнению российской стороны, недостаточно реагируют на случаи насилия в отношении представителей СМИ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия намерена и дальше добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и настаивать на защите прав журналистов в соответствии с международным правом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля заявила о травле французских журналистов после интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, французские телевизионщики, которые брали интервью у Лаврова, вместо заслуженного приза и признания за действия в интересах свободы слова в Европе «получат тумаков» и будут подвержены травле.

Французский медиарегулятор Arcom 26 февраля потребовал от интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, которые находятся под санкциями Евросоюза. Уточнялось, что медиарегулятор также потребовал удалить из результатов поиска четыре потоковые платформы, предоставляющие доступ к российским теле- и радиовещательным услугам.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше