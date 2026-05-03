МИД России обвинил ООН и ЮНЕСКО в замалчивании преступлений Киева

«Мы не позволим им прятать голову в песок и продолжим добиваться реакции на каждый факт преступления», — заявление Захарова опубликовано на сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, ситуация в сфере информации и коммуникаций в мире демонстрирует признаки деградации. Она отметила, что нарушения прав российских журналистов, по оценке Москвы, принимают различные формы — от давления и угроз до возбуждения уголовных дел.
В МИД РФ также указали, что профильные международные институты, по мнению российской стороны, недостаточно реагируют на случаи насилия в отношении представителей СМИ.
В ведомстве подчеркнули, что Россия намерена и дальше добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и настаивать на защите прав журналистов в соответствии с международным правом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля заявила о травле французских журналистов после интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, французские телевизионщики, которые брали интервью у Лаврова, вместо заслуженного приза и признания за действия в интересах свободы слова в Европе «получат тумаков» и будут подвержены травле.
Французский медиарегулятор Arcom 26 февраля потребовал от интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, которые находятся под санкциями Евросоюза. Уточнялось, что медиарегулятор также потребовал удалить из результатов поиска четыре потоковые платформы, предоставляющие доступ к российским теле- и радиовещательным услугам.