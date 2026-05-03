Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тегеран счел захват иранского судна США нарушением международного права

Тегеран считает захват американскими военными иранского грузового судна Touska прямым нарушением международного права, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X, призвав международное сообщество и ООН «решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права».

«Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», — подчеркнул Багаи.

Судно под иранским флагом попыталось прорвать морскую блокаду США в Оманском заливе вечером 19 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил судно Touska, предупредил экипаж о необходимости остановиться, но иранцы отказались подчиниться. В ответ корабль ВМС США вывел из строя машинное отделение судна, проделав в нем пробоину.

США ввели блокаду после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Она затронула судоходство в иранских портах по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

При этом Вашингтон заявляет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если не платили за проход Тегерану. В конце апреля Иран сообщил, что перечислил в свой ЦБ первые доходы от пошлин в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше