Тегеран счел захват иранского судна США нарушением международного права

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X, призвав международное сообщество и ООН «решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права».
«Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», — подчеркнул Багаи.
Судно под иранским флагом попыталось прорвать морскую блокаду США в Оманском заливе вечером 19 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance перехватил судно Touska, предупредил экипаж о необходимости остановиться, но иранцы отказались подчиниться. В ответ корабль ВМС США вывел из строя машинное отделение судна, проделав в нем пробоину.
США ввели блокаду после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Она затронула судоходство в иранских портах по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
При этом Вашингтон заявляет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если не платили за проход Тегерану. В конце апреля Иран сообщил, что перечислил в свой ЦБ первые доходы от пошлин в Ормузском проливе.