WP узнала, как Хегсет взял под контроль Пентагон после серии увольнений

Еще год назад главе Пентагона грозила отставка из-за утечки секретной военной информации, но сейчас он укрепил позиции благодаря лояльности Трампу, успешным военным операциям и увольнению неугодных чиновников, пишет WP.

Источник: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет усиливает контроль над Пентагоном, несмотря на кризисы первого года работы. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Хегсет консолидировал влияние в оборонном ведомстве, включая контроль над программами вооружений, кадровыми назначениями и публичной коммуникацией военных.

«Вся власть отнята у военнослужащих и на 100% и перешла к политическим назначенцам», — оценил ситуацию собеседник издания.

Одним из эпизодов усиления позиций Хегсета стали увольнения высокопоставленных военных, в частности Джона Фелана, занимавшего пост министра ВМС. По словам источников, Фелан выражал недовольство тем, что Хегсет и его заместитель Стив Файнберг фактически взяли под контроль решения по подводному флоту и судостроению.

После того как жалобы Фелана стали известны руководству Пентагона, Хегсет и Файнберг выступили за его отставку. Президент Дональд Трамп поддержал это решение, и 22 апреля было объявлено об увольнении чиновника.

Еще в начале работы Хегсет считался уязвимой фигурой. В частности, его позиции ослабли после ситуации «Сигналгейт» с утечкой информации, когда он допустил раскрытие секретных военных планов в незащищенном чате. Однако впоследствии его положение укрепилось на фоне лояльности Трампу и серии военных операций, включая захват Николаса Мадуро, которые в Белом доме оценивают как успешные.

В то же время, по данным источников, внутри администрации президента сохраняется недовольство стилем управления Хегсета. Его критикуют за конфликтность, активность в социальных сетях, резкие заявления и кадровые чистки, включая отставку начальника штаба армии Рэнди Джорджа. В частности, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, как отмечается в статье, высказывала обеспокоенность его подходами, хотя публично поддержала его деятельность.

Несмотря на это, собеседники WP отмечают, что глава Пентагона сейчас не входит в число уязвимых фигур, близких к отставке.

Ранее New York Post писала, что требование Хегсета об отставке Рэнди Джорджа было связано с опасениями главы Пентагона потерять свой пост. В статье отмечается, что Хегсет опасается, что его заменят Дэном Дрисколлом, а Джордж — ближайший подчиненный Дрисколла.

По данным Axios, отставка Джорджа и генерала Дэвида Ходне, возглавлявшего командование по трансформации и подготовке, стала неожиданностью для военных и вызвала обеспокоенность в Пентагоне по поводу последствий для войны в Иране. Увольнение Джорджа было вызвано «столкновением характеров». В случае с Феланом агентство пишет, что Хегсет был недоволен тем, что министр ВМС слишком часто обходил цепочку командования из-за прямого контакта с президентом США. «Фелан не понимал, что он не начальник», — рассказал один из источников.

Тем временем демократы в палате представителей США подготовили резолюцию об импичменте Хегсета. Она включает шесть статей обвинения. Среди них — нанесение ударов по Ирану без одобрения конгресса.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
