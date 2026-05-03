WP узнала, как Хегсет взял под контроль Пентагон после серии увольнений

Министр обороны США Пит Хегсет усиливает контроль над Пентагоном, несмотря на кризисы первого года работы. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, Хегсет консолидировал влияние в оборонном ведомстве, включая контроль над программами вооружений, кадровыми назначениями и публичной коммуникацией военных.
«Вся власть отнята у военнослужащих и на 100% и перешла к политическим назначенцам», — оценил ситуацию собеседник издания.
Одним из эпизодов усиления позиций Хегсета стали увольнения высокопоставленных военных, в частности Джона Фелана, занимавшего пост министра ВМС. По словам источников, Фелан выражал недовольство тем, что Хегсет и его заместитель Стив Файнберг фактически взяли под контроль решения по подводному флоту и судостроению.
После того как жалобы Фелана стали известны руководству Пентагона, Хегсет и Файнберг выступили за его отставку. Президент Дональд Трамп поддержал это решение, и 22 апреля было объявлено об увольнении чиновника.
Еще в начале работы Хегсет считался уязвимой фигурой. В частности, его позиции ослабли после ситуации «Сигналгейт» с утечкой информации, когда он допустил раскрытие секретных военных планов в незащищенном чате. Однако впоследствии его положение укрепилось на фоне лояльности Трампу и серии военных операций, включая захват Николаса Мадуро, которые в Белом доме оценивают как успешные.
В то же время, по данным источников, внутри администрации президента сохраняется недовольство стилем управления Хегсета. Его критикуют за конфликтность, активность в социальных сетях, резкие заявления и кадровые чистки, включая отставку начальника штаба армии Рэнди Джорджа. В частности, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, как отмечается в статье, высказывала обеспокоенность его подходами, хотя публично поддержала его деятельность.
Несмотря на это, собеседники WP отмечают, что глава Пентагона сейчас не входит в число уязвимых фигур, близких к отставке.
Ранее New York Post писала, что требование Хегсета об отставке Рэнди Джорджа было связано с опасениями главы Пентагона потерять свой пост. В статье отмечается, что Хегсет опасается, что его заменят Дэном Дрисколлом, а Джордж — ближайший подчиненный Дрисколла.
По данным Axios, отставка Джорджа и генерала Дэвида Ходне, возглавлявшего командование по трансформации и подготовке, стала неожиданностью для военных и вызвала обеспокоенность в Пентагоне по поводу последствий для войны в Иране. Увольнение Джорджа было вызвано «столкновением характеров». В случае с Феланом агентство пишет, что Хегсет был недоволен тем, что министр ВМС слишком часто обходил цепочку командования из-за прямого контакта с президентом США. «Фелан не понимал, что он не начальник», — рассказал один из источников.
Тем временем демократы в палате представителей США подготовили резолюцию об импичменте Хегсета. Она включает шесть статей обвинения. Среди них — нанесение ударов по Ирану без одобрения конгресса.