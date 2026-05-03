WP узнала, как Хегсет взял под контроль Пентагон после серии увольнений

По данным Axios, отставка Джорджа и генерала Дэвида Ходне, возглавлявшего командование по трансформации и подготовке, стала неожиданностью для военных и вызвала обеспокоенность в Пентагоне по поводу последствий для войны в Иране. Увольнение Джорджа было вызвано «столкновением характеров». В случае с Феланом агентство пишет, что Хегсет был недоволен тем, что министр ВМС слишком часто обходил цепочку командования из-за прямого контакта с президентом США. «Фелан не понимал, что он не начальник», — рассказал один из источников.