Песков заявил о возвращении очень жесткой конфронтации с Европой

«Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По его мнению, европейцы предпринимают различные шаги «конфронтационного характера», пытаясь «компенсировать выпадение американской оборонной составляющей».
«И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», — добавил пресс-секретарь.
Материал дополняется