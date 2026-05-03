Песков заявил о возвращении очень жесткой конфронтации с Европой

Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его мнению, европейцы предпринимают различные шаги «конфронтационного характера», пытаясь «компенсировать выпадение американской оборонной составляющей».

«И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», — добавил пресс-секретарь.

Материал дополняется

