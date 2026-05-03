Польша не получала сигналов о передислокации войск США из Германии

Польша пока не получала сигналов о том, что США могут перебросить планируемых к выводу из Германии 5 тыс. военных на восточный фланг НАТО, заявил Туск. По оценкам Пентагона, для передислокации может потребоваться 6−12 месяцев.

Источник: Reuters

Польша на данный момент не получала сигналов того, что американские войска, которые будут выведены из Германии, передислоцируются на восточный фланг НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на брифинге.

«У нас нет таких сигналов», — ответил глава польского правительства на вопрос журналистов о перспективах усиления американского присутствия на восточном фланге НАТО. Его слова приводит издание Polsat News.

Туск отметил, что Польша заинтересована в укреплении трансатлантических связей и единстве Европы, указав на негативные последствия разногласий внутри альянса. «Для меня западное сообщество — и я говорю не о географии, я говорю о политических ценностях — всегда стоит сохранять любой ценой. Мы не должны поддаваться никаким провокациям или политическим прихотям того или иного мирового лидера. Мы должны очень последовательно защищать эти отношения», — добавил он.

О планах США вывести из Германии около 5 тыс. военнослужащих 1 мая сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл — соответствующий приказ поступил от министра обороны США Пита Хегсета. По его словам, решение было принято в рамках пересмотра размещения сил в Европе с учетом текущей обстановки. По оценкам Пентагона вывод контингента может занять от шести до двенадцати месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что численность американского контингента в Германии будет сокращена «гораздо больше», чем на 5 тыс. человек. Всего по состоянию на декабрь 2025 года в Германии находились более 38 тыс. американских военных.

Решение о выводе войск из Германии было принято на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Берлином из-за позиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего, что Иран «унижает» США в переговорах. Трамп также пригрозил вывести войска из Италии и Испании, раскритиковав их за отказ помогать Вашингтону в операции против Ирана.

