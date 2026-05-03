НАТО начало учения у границы Беларуси: в Польше задействованы более 3,5 тыс. военных

В маневрах участвуют подразделения 2-го кавалерийского полка армии США, польские военные и силы других стран альянса. Учения проходят под командованием Многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток».
Американские подразделения перебросили из Германии в Польшу по маршруту длиной более 1000 км. После этого их интегрировали в многонациональную боевую группу НАТО.
Военные отрабатывают тактико-огневые задачи и взаимодействие союзных сил. Кульминацией учений станет стрельба боевыми боеприпасами, она запланирована на 7 мая.
Как это связано с другими маневрами.
Amber Shock 2026 — часть более широких учений НАТО Saber Strike 26. Они проходят в Польше, Литве и Финляндии и направлены на повышение координации сил альянса.