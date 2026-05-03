НАТО начало учения у границы Беларуси: в Польше задействованы более 3,5 тыс. военных

В Польше стартовали многонациональные учения НАТО Amber Shock 2026. Маневры проходят на полигоне в Ожише, недалеко от границ Беларуси и Литвы.

По данным СМИ, в учениях задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники.

В маневрах участвуют подразделения 2-го кавалерийского полка армии США, польские военные и силы других стран альянса. Учения проходят под командованием Многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток».

Американские подразделения перебросили из Германии в Польшу по маршруту длиной более 1000 км. После этого их интегрировали в многонациональную боевую группу НАТО.

Военные отрабатывают тактико-огневые задачи и взаимодействие союзных сил. Кульминацией учений станет стрельба боевыми боеприпасами, она запланирована на 7 мая.

Как это связано с другими маневрами.

Amber Shock 2026 — часть более широких учений НАТО Saber Strike 26. Они проходят в Польше, Литве и Финляндии и направлены на повышение координации сил альянса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше