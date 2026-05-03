Bloomberg: движение в Ормузе встало после слов Трампа об урегулировании

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Движение судов по Ормузского проливу в воскресенье практически полностью прекратилось после слов американского президента Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта.

Источник: Reuters

3 мая президент США заявил, что едва ли примет ответ Ирана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта, поскольку Тегеран якобы заплатил «недостаточно высокую цену».

Так, если в субботу морским коридором в обоих направлениях воспользовались девять судов, то в воскресенье Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих судов. Как пишет агентство, ограниченные масштабы судоходства показывают, что «доступ к проливу, как кажется, сводится к определенным судам с региональной аффилиацией или одобрением [региональных властей]».

Агентство при этом отмечает, что в последние недели многие судна проходят через пролив с выключенными транспондерами. В частности, некоторые иранские коммерческие суда на фоне морской блокады со стороны ВМС США могут включать передатчики, когда они уже добираются до вод Юго-Восточной Азии.

Bloomberg пишет, что после заявления Трампа надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе ослабли.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше