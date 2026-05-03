Зеленский прибыл в Ереван

ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в Ереван, передает армянское госагентство «Арменпресс».

Источник: Reuters

«Зеленский прибыл в Ереван. В аэропорту “Звартноц” его встретил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян», — говорится в сообщении.

Зеленский прилетел в Армению для участия в стартующем в понедельник саммите Европейского политического сообщества.

Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.

Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения — ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

