Лидер Кубы заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы от США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в соцсети X, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли «опасного и беспрецедентного уровня».

Источник: AP 2024

«Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно… вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — написал президент.

Трамп до этого заявил, что США смогут взять Кубу под контроль «почти немедленно» после завершения конфликта с Ираном. «По пути назад из Ирана один из наших больших авианосцев, возможно, USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов от берега, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”, — отметил президент США.

В конце апреля сенат США отклонил резолюцию, которая запрещала бы Трампу начинать военные действия против Кубы без одобрения конгресса: «за» проголосовал 51 сенатор, «против» — 47, голосование прошло практически по партийной линии.

1 мая Трамп подписал указ о расширении санкций против правительства Кубы. Документ блокирует все имущество кубинского правительства на территории США и вводит вторичные санкции против иностранных финансовых институтов, проводящих операции с лицами, связанными с Кубой.

