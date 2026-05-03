Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО обсуждают создание пропаганды в интересах блока, пишет Guardian

ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание «пропаганды» в интересах блока, сообщает газета Guardian.

Источник: Reuters

«НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США, что вызывает обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для создания “пропаганды” в интересах блока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что альянс провел три встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.

Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет «ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами». НАТО, в частности, направила гильдии письмо, в котором говорится о реализации трех проектов, которые были «вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами».

По информации издания, некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О’Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явно пропагандистской». Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также «очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны».

«У многих людей, включая меня, есть друзья и семьи, или они сами родом из стран, которые не входят в НАТО, которые пострадали от войн, к которым НАТО присоединилась и которые она пропагандировала», — сказал он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше