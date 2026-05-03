Отмечается, что альянс провел три встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.
Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет «ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами». НАТО, в частности, направила гильдии письмо, в котором говорится о реализации трех проектов, которые были «вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами».
По информации издания, некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О’Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явно пропагандистской». Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также «очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны».
«У многих людей, включая меня, есть друзья и семьи, или они сами родом из стран, которые не входят в НАТО, которые пострадали от войн, к которым НАТО присоединилась и которые она пропагандировала», — сказал он.