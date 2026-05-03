Песков: важное выступление Путина на День Победы ждет весь мир

На следующий день Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым уточнил, что конкретное время действия прекращения огня объявит президент: «Пока что мы исходим из того, что ~речь идет о самом дне (9 мая, — прим.), но часы, когда начнётся и закончится это перемирие, будут объявлены верховным главнокомандующим~. Пока по конкретике решение не принималось».