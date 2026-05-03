Песков: важное выступление Путина на День Победы ждет весь мир

В Кремле анонсировали важное выступление президента России Владимира Путина на параде Победы и двухсторонние встречи с иностранными гостями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что объявление Москвой перемирия с Киевом по случаю 9 Мая важно, даже несмотря на то, что в предыдущие годы украинские войска не соблюдали прекращение огня. Украинский президент Владимир Зеленский тем временем поручил выяснить условия перемирия и предложил заключить долговременный мир.
Выступление президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет важным. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет»,
Песков также подтвердил, что график Путина в этот день будет сильно загруженным — президент проведет в том числе двусторонние встречи с иностранными гостями.
Также, по его словам, объявление Москвой перемирия с Киевом важно, даже несмотря на то, что в предыдущие годы Вооруженные силы Украины его не соблюдали:
«Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны».
Реакция Трампа на перемирие.
Об инициативе вновь объявить перемирие в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал 29 апреля по итогам разговора главы государства с президентом США Дональдом Трампом. В беседе глава Белого дома одобрил недавно объявлявшееся Москвой пасхальное перемирие.
«В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — рассказал Ушаков.
Помощник президента добавил, что Трамп поддержал идею, назвав праздник символом общей победы над нацизмом во Второй мировой войне. В свою очередь, американский лидер заявил, что это именно он предложил Путину «небольшое перемирие».
На следующий день Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым уточнил, что конкретное время действия прекращения огня объявит президент: «Пока что мы исходим из того, что ~речь идет о самом дне (9 мая, — прим.), но часы, когда начнётся и закончится это перемирие, будут объявлены верховным главнокомандующим~. Пока по конкретике решение не принималось».
Власти Украины официально не соглашались и не отказывались присоединиться к перемирию. Президент страны Владимир Зеленский рассказал о поручении представителям Киева узнать у Трампа детали инициативы, чтобы выяснить, «о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем». По его словам, Украина предлагает долгосрочное прекращение огня, «гарантии надежной безопасности для людей» для людей и «долговременный мир».
Как отмечал Песков, для прекращения огня ~не потребуется какая-либо реакция Киева~, поскольку решение Путина «будет реализовываться».
Высокие гости.
29 апреля Песков заявил, что Кремль пока не готов раскрыть список иностранных гостей, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Но он пообещал, что про них расскажут заранее.
В то же время Ушаков подтвердил, что парад точно посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее власти Литвы, Латвии и Эстонии объявили о решении второй год подряд закрыть свое небо для самолета главы словацкого правительства, чтобы помешать ему прибыть в Москву. Фицо заверил, что вновь найдет другой маршрут, а 1 мая Чехия выдала разрешение на пролет его борта.
Традиционно парад в Москве посетит и президент Белоруссии Александр Лукашенко, о чем, как пишет Telegram-канал «Пул Первого», он сообщил Путину в телефонном разговоре. Кроме того, участие подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
Без танков, но с авиацией.
28 апреля пресс-служба Министерства обороны России объявила о том, что в 2026 году парад пройдет в необычном формате — с пролетом пилотажных авиагрупп и штурмовиков Су-25, но без участия наземной техники:
«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут».
Еще одним нестандартным элементом станут включения, во время которых покажут работу военнослужащих в зоне проведения спецоперации.
Как объяснил Песков, от прохода техники решили отказаться «на фоне террористической угрозы».