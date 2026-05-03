Иран предложил Трампу выбрать между плохой сделкой и бессмысленной войной

По данным Tasnim и Fars, Тегеран представил свое мирное предложение из 14 пунктов. Вашингтон предложил двухмесячное прекращение огня, но иранская сторона настаивает на том, что «вопросы должны быть решены в течение 30 дней» и что переговоры должны быть сосредоточены на «прекращении войны», а не на продлении перемирия, пояснило агентство Tasnim.