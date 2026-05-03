Иран предложил Трампу выбрать между плохой сделкой и бессмысленной войной

Американскому президенту предстоит сделать выбор между «невыполнимой военной операцией» и «невыгодной сделкой» с Тегераном, заявили в КСИР. Тегеран представил предложение из 14 пунктов. Трамп заявил, что вскоре ознакомится с ним.

Источник: Reuters

У президента США Дональда Трампа есть два варианта — военная операция, цели которой не будут достигнуты, или «плохая сделка» с Ираном, заявила разведка Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Там подчеркнули, что для Вашингтона «пространство для принятия решений сузилось».

«Трампу предстоит сделать выбор между невыполнимой военной операцией и невыгодной сделкой с Исламской Республикой Иран», — убеждены в КСИР (цитата по Al Jazeera). Там сообщили, что Тегеран установил дедлайн для снятия блокады иранских портов американскими военными, не уточнив, когда он истекает.

Бывший командующий КСИР, а ныне военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил превратить Ормузский пролив в «кладбище американских пиратов».

«США — единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцами. Наша способность противостоять пиратам ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к кладбищу ваших авианосцев и войск, подобно тому как обломки ваших самолетов остались в Исфахане», — заявил он, имея в виду сбитый над провинцией Исфахан американский истребитель F-15E Strike Eagle.

По данным Tasnim и Fars, Тегеран представил свое мирное предложение из 14 пунктов. Вашингтон предложил двухмесячное прекращение огня, но иранская сторона настаивает на том, что «вопросы должны быть решены в течение 30 дней» и что переговоры должны быть сосредоточены на «прекращении войны», а не на продлении перемирия, пояснило агентство Tasnim.

По информации журналиста Axios Барака Равида, Иран предложил Соединенным Штатам в течение 30 дней договориться о соглашении, которое предусматривало бы открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны американских сил и окончательное завершение войны в Иране и Ливане.

«Я вскоре ознакомлюсь с планом, который Иран только что прислал нам, но не могу представить, что он будет приемлемым», — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену» за то, что «причинил человечеству и всему миру за последние 47 лет».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше