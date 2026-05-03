Советник Хаменеи: Иран способен отправить корабли и военных США на кладбище

«США — единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», — написал Резаи в X.
2 мая президент США Дональд Трамп признал, что американские военные при захвате танкеров с иранской нефтью ведут себя как пираты.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в письме, направленном в Совет Безопасности всемирной организации, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна Majestic и Tifani и похитив 3,8 млн баррелей иранской нефти. Тегеран квалифицирует действия США как «грубое нарушение Устава ООН», в частности статьи 2 (4), и требует от Совета Безопасности принять меры. Иран подчеркивает, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, обосновав атаки ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.