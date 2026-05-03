Швеция запустила в космос военный спутник для слежки за Россией

Швеция запустила в космос первый из десяти разведывательных спутников, которые будут использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России, сообщает шведское общественное телевидение (Sveriges Television, SVT).
Запуск состоялся в воскресенье, 3 мая, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен компанией SpaceX. Спутник стал первым из серии, которая в перспективе будет включать около десяти аппаратов.
В Минобороны Швеции подчеркнули, что спутники не будут обладать наступательными возможностями и предназначены исключительно для разведки. В частности, речь идет о картировании потенциальных военных целей внутри России и отслеживанием передвижения российских войск, говорится в статье.
В настоящее время шведская армия получает спутниковые данные от союзников и коммерческих операторов. В течение двух лет Стокгольм рассчитывает развернуть собственную группировку спутников.
Спутник размером со стиральную машину будет совершать полный оборот вокруг Земли примерно за полтора часа. Выход аппарата на рабочую орбиту займет около месяца. В первый год управлением аппарата будет заниматься компания-производитель Planet Labs, после чего контроль перейдет к шведским военным через центр космических операций.
В конце марта самолет военно-воздушных сил Швеции заметили за мониторингом российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Он кружил на протяжении двух часов, затем направился вдоль границы в сторону Мурманска и вернулся обратно к Ленинградской области.
Власти Швеции считают Россию главной угрозой, писало в феврале Politico со ссылкой на доклад Службы военной разведки и безопасности страны. Стокгольм также назвал эту угрозу «серьезной и конкретной». Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин также утверждает, что российские спецслужбы используют кибератаки для нанесения ущерба европейской инфраструктуре.
За год до этого глава шведской разведки Томас Нильссон заявил, что Европа не может себе позволить ослабить бдительность по отношению к России, поэтому Швеция должна подготовиться к возможной войне по окончании конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну.