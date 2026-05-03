Новая система подготовки врачей: глава Минздрава объяснила детали реформы

Как отметила глава Минздрава, согласно новой системе, общая продолжительность базовой подготовки врачей составит семь лет: шесть лет обучения в университете и один год интернатуры. С полученным дипломом выпускник сможет сразу приступить к работе в поликлинике или стационаре, либо продолжить обучение в резидентуре для получения узкой специализации.
Одним из ключевых нововведений станет введение статуса врача-интерна — теперь это будет не просто студент, а полноценный специалист с определенным уровнем ответственности и практическими навыками.
«Эти изменения касаются только тех, кто поступит в 2026 году. Первый выпуск по новой системе — в 2033 году. Для поступивших в 2021 году учеба продолжается по старой системе. После окончания интернатуры они уже могут работать врачами в поликлиниках или поступать в резидентуру», — написала она на своей странице в Instagram.
Для тех, кто стал студентом медицинских вузов в период с 2022 по 2025 год включительно, срок обучения составит шесть лет. Несмотря на прежние сроки, программа для этой категории учащихся была усилена: значительно увеличено количество учебных часов и расширена практическая база в интернатуре.
После получения диплома выпускники смогут сразу приступить к работе в звене первичной медико-санитарной помощи либо продолжить обучение в резидентуре. При этом для поступивших в 2021 году итоговый выпуск запланирован на 2027 год.
По словам Акмарал Альназаровой, преимущества новой модели заключаются в гибкости и глубокой клинической практике, что позволит системе здравоохранения быстрее получать квалифицированные кадры.
«Важно отметить, что для тех, кто сейчас обучается в медицинских вузах, продолжительность обучения и карьерная траектория (трудоустройство) или резидентура остается на прежних условиях. Преимущества новой модели обучения в увеличении базовой и клинической практики, улучшении качества подготовки врача и медицинской помощи», — написала Альназарова в своем посте.
Также мы уже рассказывали, что в Казахстане создан Национальный координационный совет по охране здоровья. Подробнее о нем можно узнать по этой ссылке.