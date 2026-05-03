Опять Прибалтика? Почему ВСУ всё реже запускают дроны с Украины

«Все наши средства как раз таки нацелены на территорию Украины и контролируют все точки в Восточной Украине, для того чтобы, как только там появляется потенциальная вероятность запуска дронов с какой-то площадки, соответственно, туда сразу прилетают наши ракеты. ВС РФ уничтожают первопричину — точки старта и заводы», — пояснил эксперт.
Напомним, 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об уничтожении украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Обошлось без жертв. В последний раз силы ПВО сбили сразу две «птички».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.