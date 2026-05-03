Депутат Европарламента сказала, как следует относиться к выводу войск США из ФРГ

Председатель комитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что к выводу американских военнослужащих из ФРГ нужно относиться серьезно.

Также в интервью журналу Der Spiegelевродепутат сказала, что руководитель ФРГ Фридриху Мерцу следует в будущем задумываться о том, какие последствия могут иметь его слова.

Американское решение, по мнению депутата, продиктовано не военно-стратегическими соображениями, а «очевидным желанием» президента США Дональда Трампа «показать средний палец» Мерцу.

Как сообщалось, США выводят 5000 военнослужащих после того как Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, а Трамп охарактеризовал действия европейских государств как «абсолютно ужасные».

Утром президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Трампа и Мерца «прошли точку невозврата».

