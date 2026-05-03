Саммит в Армении: как Ереван пытается отвернуться от России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с News.ru заявил, что проведение саммита по Украине в Ереване — это геополитический маневр Евросоюза, цель которого заключается в демонстрации силы перед США. По мнению парламентария, Брюссель стремится доказать свою самостоятельность на фоне усиливающегося противостояния с Вашингтоном.

«Евросоюз добивается расширения сферы своего влияния. Тем более для этого, помимо антироссийской риторики, добавилось желание демонстрировать свою дееспособность на фоне противостояния с США. Поскольку власти Армении такую возможность властям Евросоюза предоставляют, те, естественно, с большой охотой этой возможностью пользуются», — пояснил Новиков.

По словам депутата, Никол Пашинян пытается лавировать между интересами России и Запада, рассчитывая на политические дивиденды от обоих направлений. Однако, несмотря на сохранение формальных связей с Евразийским пространством, нынешний курс Еревана нацелен на постепенное, но неуклонное сближение с ЕС.

«Сделать это одномоментно в рамках какого-то одного политического демарша невозможно. Ситуация слишком ухудшилась бы тогда в Армении, и это серьезно осложнило бы политические перспективы самого Пашиняна. Тем не менее медленно, но верно, он держится именно такого курса», — заключил парламентарий.

Присутствие на мероприятии Владимира Зеленского, по мнению эксперта, лишь закрепляет выбранный Ереваном вектор. Для украинского лидера этот визит является способом подтвердить свою солидарность с европейскими элитами, чтобы и дальше получать финансовую и военную помощь от стран Евросоюза.

