Искусство в поддержку войны: НАТО научит режиссёров снимать «правильное» кино

Представители НАТО собрались влиять на общественное мнение при помощи киноиндустрии. Альянс проводит закрытые встречи с режиссёрами и другими представителями отрасли, где обсуждаются такие проекты. Об этом пишет The Guardian.

Источник: Life.ru

«НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссёрами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США, что вызывает обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для создания пропаганды в интересах блока», —сказано в публикации.

Уже известно как минимум о трёх таких встречах — в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая должна пройти в Лондоне. В НАТО не афишируют такую тактику «работы» с общественностью. Как утверждает издание, с кинодеятелями. обсуждают съёмки лент про «безопасность в Европе». Ряд участников, пригашённых на «беседы», уже выразили возмущение, назвав это цензурой и давлением на творчество.

Ранее в Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026. В них принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих из нескольких стран альянса, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

