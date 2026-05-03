The Guardian рассказала о «паранойе» и изоляции Хегсета в Пентагоне

Некоторые собеседники издания утверждают, что он боится и у него «паранойя» из-за своего возможного увольнения президентом Дональдом Трампом с должности, для которой, по мнению критиков, его опыта службы в качестве ветерана Национальной гвардии США и пехотного офицера и участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане недостаточно.
К числу близких друзей главы Минобороны собеседники относят его брата Фила Хегсета, которого тот назначил старшим советником, а также адвоката Тима Парлаторе, ранее представлявшего интересы министра и Трампа, и Рики Буриа, бывшего морского пехотинца и бывшего сотрудника администрации Джо Байдена, с которым министр сблизился.
Большую часть работы по руководству ведомством, насчитывающим около 2,1 млн военнослужащих и 770 тыс. гражданских служащих по всему миру, курирует заместитель министра обороны Стив Файнберг, миллиардер и основатель инвестиционной компании Cerberus Capital Management, указывает газета. Хегсет же сосредоточился на вопросах, представляющих для него личный интерес, в частности реформе капелланской службы Пентагона.
Военные аналитики утверждают, что недавние отставки Хегсета соответствуют планам, изложенным в «Проекте-2025», в котором содержались предложения для будущей администрации Трампа.
«Там говорилось о чистке среди офицеров и о преследовании так называемых прогрессивных офицеров на руководящих должностях», — пояснил Пол Итон, отставной генерал-майор армии, командовавший американскими войсками после вторжения в Ирак в 2003 году. «Они хотят создать идеологически чистые вооруженные силы, которые будут послушны президенту и его министру обороны и чья присяга будет скорее данью уважения личности, чем конституции», — отметил он.
«Все отставные офицеры, которых я знаю, всерьез обеспокоены долгосрочными последствиями для вооруженных сил из-за заявлений высшего руководства, подобных тем, которые допускал Хегсет: “Никакой пощады, никакой милости” или “Мы собираемся уничтожить цивилизацию” [в отношении Ирана], не встречая при этом никакого сопротивления со стороны высокопоставленных военных», — добавил бывший чиновник Пентагона Кевин Кэрролл.
С тех пор как Трамп вернулся к власти, Хегсет, бывший телеведущий Fox News, отправил в отставку 24 генерала и других офицеров. Примерно 60% уволенных сотрудников — афроамериканцы или женщины, пишет издание.
Волна увольнений началась в феврале прошлого года с отстранения генерала Чарльза Брауна-младшего от должности председателя Объединенного комитета начальников штабов. Брауна, который является афроамериканцем и бывшим командующим штаба ВВС, заменил отставной генерал Джон Кейн. Последней жертвой отставок стал генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, уволенный в прошлом месяце, как сообщается, после того, как отказался подчиниться приказу Хегсета исключить четырех офицеров — двух чернокожих мужчин и двух женщин — из списка кандидатов на повышение.
Среди отстраненных от должности женщин-офицеров, как отмечает The Guardian, выделяется Лиза Франкетти, адмирал, первая женщина, занявшая пост начальника военно-морских операций, и первая, кто вошла в состав Объединенного комитета начальников штабов.
На прошлой неделе на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам глава Пентагона на вопрос демократа от штата Род-Айленд Джека Рида, давал ли ему Трамп указание увольнять исключительно чернокожих и женщин-офицеров, ответил: «Конечно, нет». Он упомянул, что члены комитета и предыдущее руководство Пентагона уделяли слишком много внимания «расе и полу», что, по его мнению, было «нездоровым подходом».
Кейн никогда не занимал руководящую должность и, по мнению некоторых, не обладает полномочиями предыдущих председателей Объединенного комитета начальников штабов, чтобы противостоять президенту, как это сделал генерал Марк Милли, который после штурма Капитолия 6 января 2021 года приказал сообщать ему о любых подозрительных приказах президента, пишет издание.
«У него крайне необычное резюме, я думаю, беспрецедентное для председателя Объединенного комитета начальников штабов, и это неизбежно заставляет Кейна чувствовать, что его работа всегда под угрозой, когда он видит, что Трамп и Хегсет уволили людей с превосходными резюме, таких как Браун, Франкетти или Рэнди Джордж», — пояснил Кэрролл.
Итон добавил: «Я слышал, что он хороший человек, но что-то происходит с тобой, когда ты переходишь от трехзвездочного генерала к четырехзвездочному и возникает огромная потребность в профессиональном росте. Его язык тела во время брифингов с Хегсетом не говорит о том, что он рад там находиться».
