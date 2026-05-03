В Ереване проведут саммит ЕПС с участием Зеленского и представителей 50 стран

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо. По словам президента Украины, стороны обсудили соглашение по беспилотникам и работу по укреплению противовоздушной обороны, а также энергетическую поддержку Киева.