Макрон прибыл в Армению, где посетит два саммита и концерт

В ходе госвизита Макрон также возложит венок в мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд», посетит музей-институт древних рукописей Матенадаран и побывает в Гюмри, втором по величине городе Армении, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.