Макрон прибыл в Армению, где посетит два саммита и концерт

Французский президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Армению, где состоится первый саммит Армения-ЕС.
Также Макрон примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Макрон встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном, который встретил его в аэропорты.
В ходе госвизита Макрон также возложит венок в мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд», посетит музей-институт древних рукописей Матенадаран и побывает в Гюмри, втором по величине городе Армении, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.
Также Пашинян и Макрон посетят в гюмри концерт «Музыкальный мост: Армения — Франция».
Читайте материал «Зеленский прилетел в Ереван».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.