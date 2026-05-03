Навроцкий: Политический конфликт в Польше зашёл далеко и разрушает страну

В Польше внутриполитический конфликт набирает обороты и уже негативно сказывается на обществе. Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в своём выступлении по случаю Дня конституции.

Источник: Life.ru

«Сегодняшние проблемы в Речи Посполитой — это уже не только политические проблемы, это фундаментальные проблемы системы. Давайте честно скажем себе, что мы живём сегодня в тот момент, когда политический конфликт зашёл слишком далеко, разрушает сообщество, разрушает семьи, переходит все возможные границы», — пояснил он.

По словам Навроцкого, внутриполитические дрязги сильно ослабляют правовые основы государства и всю существующуюю систему. Он отметил, что в борьбу включились даже те госструктуры, которые вообще не имеют политических функций. Навроцкий уверен, что внутриполитический конфликт может продлиться ещё пять лет, чем окончательно расшатает государственный фундамент. В Польше могут начаться беспорядки, хаос и социальные столкновения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с украинским премьером Юлией Свириденко заявил, что Варшава планирует создать «армаду дронов» при поддержке Киева. Он уточнил, что БПЛА собираются создавать за счёт польских и европейских средств.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
