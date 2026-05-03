Бессент: Иран на следующей неделе начнет закрывать нефтяные скважины из-за заполнения хранилищ

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что уже на следующей неделе Иран может приступить к консервации своих буровых скважин. К таким мерам Тегеран будет вынужден прибегнуть из-за заполнения нефтехранилищ на фоне американской морской блокады, отметил министр в интервью Fox News.

«Они быстро заполняют свои хранилища. По мере того, как это будет происходить, им придется закрывать нефтяные скважины, что, по нашим оценкам, может начаться уже на следующей неделе», — сообщил господин Бессент.

Кроме того, как утверждает министр, доходы Ирана от сборов за проход судов через Ормузский пролив не покрывают убытков из-за американской блокады. «Они получили менее $1,3 млн в виде сборов, что ничтожно мало по сравнению с их предыдущими ежедневными доходами от нефти», — заявил глава Минфина. Он также выразил уверенность, что после завершения конфликта цены на нефть окажутся ниже, чем в начале года, из-за выхода ОАЭ из ОПЕК.

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), с начала блокады иранских портов в середине апреля американские военно-морские силы перехватили 48 связанных с Ираном судов. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что из-за блокады в Исламской Республике начали сокращать добычу нефти. По данным Пентагона, страна потеряла из-за блокады портов почти $5 млрд.

