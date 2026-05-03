Арагчи рассказал об ответе США по урегулированию

Руководитель МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США передали ответ по плану урегулирования через Пакистан.

Иран, по словам Арагчи, сейчас изучает ответ.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Вскоре после эскалации Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.

Читайте материал «Иранские власти обратились к США с новой угрозой».

