Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинцы, покинувшие страну, вряд ли когда-либо вернутся домой. Об этом она написала в соцсети X.
«Убедить большинство украинцев вернуться домой будет очень сложно», — сказала Мендель. По ее словам, граждане Украины на Западе впервые ощутили стабильность, которую они не видели с 1991 года.
Она добавила, что отсутствие перспектив завершения конфликта будет продолжать вытеснять из страны все больше и больше людей. Таким образом, демографическая ситуация на Украине, по мнению бывшего пресс-секретаря Зеленского, станет еще более тревожной.
Ранее KP.RU писал, что Украина стала самой быстро исчезающей страной в мире: население Незалежной, по разным оценкам, сократилось на 20−21 миллион человек — это как две Швеции или четыре Финляндии. По данным МВФ, страна потеряла 32,5% населения за четверть века, что является худшим показателем из 183 стран.