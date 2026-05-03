США могут обрушить систему безопасности в Европе на многие годы, пишет FT

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6−12 месяцев. В воскресенье Financial Times сообщила, что США также пересмотрят решение о размещении в Германии своего батальона с дальнобойным оружием.
«Если (президент США Дональд — ред.) Трамп спонтанно выведет другие (оборонные — ред.) средства, то это может привести к крупным и опасным провалам в (системе — ред.) безопасности Европы на многие годы», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, в Европе стали еще больше опасаться, что Вашингтон будет забирать свое вооружение быстрее, чем европейцы будут разрабатывать ему альтернативу. Как заявили собеседники издания, Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график запланированного отзыва из Европы прочих оборонных средств, в том числе систем ПВО и ПРО и данных спутниковой разведки.
Как пишет Financial Times, у европейских стран есть ряд проектов по созданию крылатых и баллистических ракет, однако многие из них «застряли» на ранней стадии проектирования.
Ссылаясь на немецких чиновников, издание также отметило, что лидеры стран НАТО продолжат обсуждение того, как не допустить провалов в системе безопасности, на июльском саммите в Анкаре.